Lautaro? Altra priorità sui rinnovi: “C’è un nome che l’Inter non vuole rischiare di perdere”

L'Inter ha scelto la sua priorità sul fronte rinnovi. Una priorità dettata dall'importanza del nome in questione

"Marcelo, come il connazionale Perisic, è in scadenza nel 2022 e il prolungamento diventerà presto una priorità da gestire per l'Inter. Una situazione non semplice, che per la società rappresenta una missione da non fallire per evitare di perdere (adesso o, peggio ancora, tra un anno da svincolato) un elemento "chiave", un insostituibile da 242 presenze ufficiali in nerazzurro. La trattativa, però, non si annuncia facilissima. Attualmente Brozo guadagna 3,5 milioni di euro e punta al rinnovo con aumento, forte del nuovo status acquisito e di qualche sondaggio che dall'estero non sta mancando (un'occhiata a Parigi, ogni tanto, Marcelo la dà). In Viale della Liberazione faranno il possibile per accontentare Epic".