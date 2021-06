Hakimi e Joao Mario? Inter, altre due uscite: “Obiettivo chiudere entro il 30 giugno”

Non solo Hakimi e Joao Mario. L'Inter lavora sul fronte uscite e sarebbe pronta a piazzare altri due calciatori a titolo definitivo

Non solo Hakimi e Joao Mario. L'Inter lavora intensamente sul fronte uscite e, secondo quanto riporta Tuttomercatoweb.com, sarebbe pronta a piazzare altri due calciatori a titolo definitivo. Si parla di Andrea Pinamonti e Sebastiano Esposito, che l'Inter vorrebbe cedere entro il prossimo 30 giugno per questioni di bilancio:

"L'Inter si muove sul mercato in uscita ed entro la fine di giugno spera di piazzare alcuni giocatori per far quadrare i conti a livello di bilancio. Secondo quanto appreso dalla redazione di TMW (...), i nerazzurri stanno spingendo per cedere a titolo definitivo, Sebastiano Esposito e Andrea Pinamonti", si legge.