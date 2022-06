Inter, altri club su Dybala? La Roma si era informata. E Milan potrebbe provarci se…

"Di sicuro, questa impasse può spingere altri club a ragionare intorno al nome di Dybala. La Roma in passato si è informata. Come pure il Milan, che a un paio di condizioni potrebbe tornare in pista: il gradimento tecnico del duo Massara-Maldini non è in discussione, ma considerata la politica milanista sugli ingaggi l’affare sarebbe possibile solo se Dybala dovesse ragionare su presupposti economici molto diversi dagli attuali. E anche questa, per la verità, sarebbe una notizia".