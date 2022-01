Inter, Gosens colpo straordinario. Ma non è finita: “Sulla fascia Marotta pensa alla doppietta”

Robin Gosens rappresenta un colpo straordinario, ma potrebbe essere non l'unico rinforzo per la fascia dell'Inter

Robin Gosens rappresenta un colpo straordinario, ma potrebbe essere non l'unico rinforzo per la fascia dell'Inter in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta Ceccarini su TMW, infatti, i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sulla giovane promessa Andrea Cambiaso, oggi al Genoa. Sarebbe lui il prescelto per la sinistra in caso di partenza di Perisic: