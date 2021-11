SM – Inter, arriva Onana ma occhio al Barça. E c’è un altro colpo a zero a cui pensa Marotta

Beppe Marotta è stato piuttosto chiaro riguardo al mercato di gennaio: l'Inter monitorerà la situazione, in attesa di opportunità

Beppe Marotta è stato piuttosto chiaro riguardo al mercato di gennaio: l'Inter monitorerà la situazione, in attesa di opportunità. Una di queste potrebbe essere Giacomo Raspadori, che i dirigenti nerazzurri seguono da tempo e che potrebbe anche arrivare in prestito dal Sassuolo. Ma il giovane azzurro potrebbe non essere l'unico rinforzo in attacco.

Secondo quanto riporta Sport Mediaset, infatti, l'attività di monitoraggio di Marotta si è allargata anche al nome di Andrea Belotti, un profilo potenzialmente disponibile a parametro zero, data la scadenza di contratto con il Torino a giugno 2022. Il gallo potrebbe essere il rinforzo giusto per alternativa a Dzeko in avanti. E sempre a zero, salvo ingerenze del Barcellona, dovrebbe arrivare anche André Onana, ormai in procinto di firmare con l'Inter.