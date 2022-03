Inter, oltre a Frattesi c’è un altro nome in A per il colpo a centrocampo: “Vale 20mln”

Con ogni probabilità, anche viste le partenze certe di Vecino e Vidal, l'Inter farà un investimento importante a centrocampo

Con ogni probabilità, anche viste le partenze certe di Vecino e Vidal, l'Inter farà un investimento importante a centrocampo per la prossima stagione. Il primo nome sulla lista dei nerazzurri è Davide Frattesi, ma non è la sola pista sondata dalla società di Viale della Liberazione. Secondo Libero, infatti, all'Inter piace anche Antonin Barak del Verona:

"(Al Milan, ndr) Piace anche il centrocampista del Verona Antonin Barak. Ma la società scaligera lo valuta almeno venti milioni di euro. Il centrocampista della Nazionale ceca piace però anche ad altri club italiani come Inter, Napoli e Atalanta, ma il trequartista ha estimatori anche in Bundesliga e in Premier".