Alvarez, Inter avanti sul Milan. Perisic, ecco perché i dubbi di Marotta. E Zhang…

Si prospetta un derby di mercato per l'argentino con i nerazzurri in leggero vantaggio

In casa Inter a tenere banco sono i rinnovi. Uno in particolare ha in questo momento tutta l'attenzione della dirigenza nerazzurra ed è quello di Marcelo Brozovic. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, c’è ottimismo, il centrocampista chiede quasi 8 milioni contro i 6 proposti: una soluzione si troverà.

"Più incerta la situazione Perisic: la pretesa di un triennale genera qualche perplessità nei dirigenti Marotta, Ausilio e Baccin, che rinnoveranno a loro volta in questi giorni. Il presidente Zhang resterà a Milano fino a fine mese, l’intenzione è chiudere le questioni prima del ritorno in Cina. E in vista di giugno Inter e Milan hanno già iniziato il duello per Alvarez, talentuoso attaccante 21enne del River. Costa 20 milioni, i nerazzurri sono in leggero vantaggio. Ma, come in campionato, non è ancora finita".