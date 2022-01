Julian Alvarez, agente a Milano in settimana. “Da mesi in contatto con Ausilio: le ultime”

Fernando Hidalgo è atteso in settimana a Milano: l'agente di Julian Alvarez, stella del River Plate, incontrerà Inter e Milan

Fernando Hidalgo è atteso in settimana a Milano : l'agente di Julian Alvarez, stella del River Plate, incontrerà nei prossimi giorni Inter e Milan per valutare la proposta per il suo assistito. " Fernando Hidalgo, una vecchia conoscenza del nostro calcio, è da mesi in contatto con il d.s. nerazzurro Piero Ausili o e a novembre ha accompagnato Dario Baccin (dirigente interista) nella sua missione a Buenos Aires", spiega La Gazzetta dello Sport.

Alvarez ha una clausola rescissoria da 20 mln di euro anche se il contratto attuale scade a dicembre 2022. "Ecco perché in queste settimane si sta decidendo il suo futuro in vista dell’estate. Sulle sue tracce non ci sono soltanto le due società milanesi. Anche la Fiorentina ha mostrato interesse attraverso Burdisso. Ma i pericoli maggiori, come al solito, arrivano dall’estero: il Manchester United e l’Atletico Madrid in particolare", aggiunge la Rosea.