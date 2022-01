UFFICIALE – Julian Alvarez al City: i dettagli. Begiristain: “Diventerà un top player”

Il giovane attaccante argentino giocherà per Pep Guardiola a partire dalla prossima stagione

Julian Alvarez è un nuovo giocatore del Manchester City. Il giovane attaccante argentino, da tempo seguito anche dall'Inter, ha firmato un contratto di 5 anni e mezzo. L'argentino rimarrà al River fino a luglio per poi aggregarsi alla sua nuova squadra. "Il 22enne attaccante, che ha già collezionato cinque presenze in nazionale maggiore con l'Argentina, ha concordato un contratto di cinque anni e mezzo. Il direttore Txiki Begiristain crede che il City abbia ingaggiato un giocatore con un potenziale significativo".

"Julian è un giocatore che abbiamo monitorato per un po' di tempo", ha detto Begiristain. “È in grado di operare in tutti i ruoli dell'attacco e crediamo fermamente che sia uno dei migliori giovani attaccanti del Sud America. Sono così felice che siamo riusciti a portarlo al Manchester City. Credo davvero che possiamo fornirgli le condizioni giuste per realizzare il suo potenziale e diventare un top player".