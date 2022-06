Amelia: “Onana? I portieri che arrivano dall’Olanda in Italia faticano”

L'ex portiere del Milan ha parlato del neo acquisto nerazzurro ai microfoni di Skysport

Eva A. Provenzano

Ai microfoni di Skysport, Amelia - ex portiere del Milan - ha parlato di Onana, neo portiere dell'Inter. «La trattativa di mercato che mi intriga di più? In questo momento tutti vogliamo sapere cosa farà Dybala, anche da parte Roma. Sappiamo che l'Inter è in vantaggio, normale e naturale. Ma da Roma si augurano possano esserci degli intoppi e che si possa trovare una soluzione giusta per lui. Mi auguro possa fare la scelta migliore».

-Qualora fosse costretta a scegliere tra Lukaku e Dybala, chi prenderesti all'Inter?

Il ritorno di Romelu sarebbe ottimo per le sue caratteristiche. È un attaccante fisico e nel gioco a due di Simone, con Lautaro vicino è quello che per caratteristiche è ideale. Ma li prenderei entrambi e li farei giocare tutti e tre insieme con Calhanoglu vicino. Perché mi piace giocare con i due attaccanti e con le due mezzali. Calhanoglu e Dybala sarebbero perfetti, ma certo serve equilibrio. C'è anche Mkhitaryan? Credo che l'Inter stia facendo un mercato molto intelligente per rinforzare una squadra già forte e avere alternative che gli permettano di essere competitiva in tutti i tornei. Anche nella CL a cui si può puntare perché con questa squadra si può fare bene.

-Onana, come lo vedi nel campionato italiano?

Lo conosco molto bene ed è bravo. E sa giocare molto bene con la squadra, come si gioca nel calcio moderno. Gioca bene con i piedi, ha un piede delicato e delizioso. Caratterialmente è un ottimo portiere, sa il fatto suo. Al primo anno in Serie A è difficile per la lingua e l'adattamento. Chi arriva dal campionato olandese fa fatica al primo anno in Italia. C'è ancora Handanovic all'Inter e sarà un'annata in cui vedremo l'alternanza per farlo ambientare, per imparare lingua e cultura e far vedere di che pasta è fatto. Perché è fortissimo.

(Fonte: SS24)