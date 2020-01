Mercato Inter, Amor (Barcellona): “Vidal? Problema interno, verrà risolto. La sua partita…”

Intervenuto nel post-partita del derby contro l’Espanyol, terminato 2-2, Guillermo Amor, responsabile delle relazioni istituzionali e sportive del Barcellona, ha parlato anche della situazione di Arturo Vidal (anche oggi decisivo da subentrato con il gol del momentaneo 2-1 blaugrana) e della denuncia presentata nei confronti della società, con l’Inter spettatrice molto interessata:

PARTITA – “È stata un’occasione mancata. Sembrava che la partita fosse vinta, ma negli ultimi minuti ci hanno puniti. Penso che la squadra abbia fatto una buona partita. Nel primo tempo ci abbiamo un po’ per entrare in partita, ma nel secondo abbiamo ampiamente controllato il match. Alla fine, a causa di circostanze, non è stato possibile vincere. Bisogna guardare avanti“.

VIDAL – “È un problema interno che sarà risolto. Penso che la sua prestazione oggi sia stata molto positiva.E’ molto concentrato sul calcio e oggi ha cambiato la partita“.

(Fonte: Mundo Deportivo)