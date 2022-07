CorSera – Inter, cercasi acquirenti per Sanchez: “In società apprezzano…”

Il futuro di Alexis Sanchez. Il Corriere della Sera si è soffermato oggi sull’attaccante cileno, in usciata dall’Inter da inizio mercato: “Va trovata una soluzione per Sanchez. In società apprezzano l'atteggiamento del cileno, come si impegna nonostante sia considerato un esubero. Eppure è sempre più isolato. Il club nerazzurro parla quotidianamente con il suo agente, Fernando Felicevich, e può arrivare ad offrire 5 milioni per risolvere il contratto. Il resto dell'attuale stipendio (7,5 milioni) lo dovrà mettere la prossima squadra di Alexis. Quale? Marsiglia e Villarreal hanno fatto un passo indietro, si cercano acquirenti. Intanto Sanchez resterà a guardare anche sabato, nell'amichevole di Cesena contro il Lione in cui si rivedrà Skriniar. Inzaghi lo aspetta e compatta il gruppo (che oggi ritrova Gosens)”, si legge.