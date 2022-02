Retroscena AS: “Inter ha provato colpo Angeliño, nuovo assalto in estate. E il prezzo scende”

E' un suggestivo retroscena, quello che emerge in Spagna da AS. L'Inter avrebbe provato il colpo Angeliño a gennaio

Marco Macca

E' un suggestivo retroscena, quello che emerge in Spagna da AS. Secondo quanto riporta la testata madrilena, infatti, l'Inter, prima di chiudere per Robin Gosens, nell'ultimo mercato di gennaio avrebbe tentato l'assalto a José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto come Angeliño, laterale mancino spagnolo di proprietà del Lipsia.

La trattativa, sostiene AS, non sarebbe andata in porto sostanzialmente per l'ingente richiesta del club tedesco, che avrebbe spaventato l'Inter con una domanda da 50 milioni di euro. Non è affatto escluso, però, che i nerazzurri ci possano riprovare in estate, dato che Ivan Perisic con ogni probabilità non rinnoverà il contratto con il club di Viale della Liberazione. E una trattativa estiva potrebbe anche favorire la stessa Inter, dato che il prezzo del calciatore, riferiscono dalla Spagna, potrebbe essere molto più basso, ovvero intorno ai 30 milioni di euro.

Da battere, per i nerazzurri, c'è la concorrenza del Real Madrid, che avrebbe messo nel mirino sia lui che Reguilòn per la sostituzione di Marcelo, destinato a tornare in Brasile al termine della stagione. Lo scorso anno, Angeliño ha totalizzato 8 gol e 11 assist: in questa stagione, pur non avendo ancora segnato, è già a quota 7 assist. Il suo contratto con il Lipsia scade nel 2025.

(Fonte: AS)