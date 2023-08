Ex ds Monza: “Carlos Augusto meritava l’Inter, acquisto importante. Top in entrambe le fasi”

In un'intervista concessa a Tuttosport, Filippo Antonelli, oggi direttore sportivo del Venezia ma che da ds del Monza riuscì a portare in Italia Carlos Augusto , ha parlato così del nuovo acquisto dell'Inter:

Cosa l’aveva colpita maggiormente del calciatore?

«Qualità tecniche e fisiche, la facilità di corsa. Ma quello che maggiormente colse la mia attenzione fu come curasse, da brasiliano, la fase difensiva. Non pensava solo a attaccare, non era approssimativo. Lessi anche un’intervista di un suo ex allenatore che lo definiva in tal senso il più europeo dei brasiliani».