Il Bologna spara altissimo per Marko Arnautovic, nel mirino dell’Inter per rinforzare l’attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la richiesta del club è di 20 milioni di euro. L’Inter continuerà comunque a lavorare per portare l’attaccante austriaco a Milano, forte della volontà del centravanti austriaco, che vuole una nuova chance in una big.