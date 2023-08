Libero – Arnautovic, la distanza tra offerta Inter e richiesta Bologna si riduce

"Marko Arnautovic è, in sintesi, la perfetta dimostrazione del concetto di genio e sregolatezza applicato al calcio. Un talento tanto grande, quanto discontinuo, un carattere imprevedibile, del nove che può inventarsi la giocata in ogni momento, come rendersi protagonista di un’uscita di testa quando meno te lo aspetti". Apre così l'articolo di Libero su Arnautovic, tornato ad essere uno degli ultimi dell'Inter per l'attacco.

"Adesso i nerazzurri sono pronti a scommettere di nuovo su di lui, con qualche certezza in più rispetto a 14 anni fa, nonostante persistano delle perplessità. Sia per gli infortuni che non lo hanno mai abbandonato (nell’ultimo campionato ha saltato 16 partite per guai fisici), sia per l’alta valutazione fatta dal Bologna: l’Inter ha messo sul piatto 7 milioni di euro, gli emiliani ne chiedono oltre 10", aggiunge Libero che sottolinea come l'inserimento di Sensi nell'affare potrebbe, alla fine, risultare decisivo.