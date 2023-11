Arnautovic-Inter, dopo il voltafaccia di Lukaku c’è il retroscena con Inzaghi protagonista

E' arrivato in estate un po' in sordina e affrontando lo scetticismo di una nutrita fetta di tifosi dell'Inter, Marko Arnautovic. Ma dietro il suo ritorno...

E' arrivato in estate un po' in sordina e affrontando lo scetticismo di una nutrita fetta di tifosi dell'Inter , Marko Arnautovic. Ma dietro il suo ritorno a Milano c'è una precisa richiesta di Simone Inzaghi. A riferirlo è Tuttosport:

"... Per lo stesso motivo, anche quando non era chiaro quanto tempo sarebbe stato fuori l’austriaco, l’Inter aveva immediatamente escluso di poter attingere al mercato degli svincolati. Nel mazzo infatti ci sono pure Klaassen e Mkhitaryan che possono - nell’emergenza - agire come seconde punte".