Arnautovic, numeri realizzativi confortanti per l’Inter. Ma c’è un’incognita: la tenuta fisica

La speranza, di tutto l'ambiente Inter, è che Marko Arnautovic possa rivelarsi un grande acquisto, tale da non far rimpiangere Lukaku

La speranza, di tutto l'ambiente Inter , è che Marko Arnautovic possa rivelarsi un grande acquisto, tale da non far rimpiangere Lukaku.

I numeri dell'austriaco, in questo senso, sono confortanti per Inzaghi. In fase realizzativa, infatti, l'attaccante ha sempre fatto il suo. Ma c'è un'incognita, come scrive il Corriere dello Sport: la tenuta fisica. Si legge: