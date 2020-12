Inter, ecco i nomi fuori dal progetto di Conte: “Da loro arriva il tesoretto per gennaio”

Quello di gennaio, per l’Inter, sarà un mercato volto soprattutto alle cessioni. L’obiettivo, infatti, è sfoltire una rosa troppo lunga per una stagione che non riserverà ai nerazzurri impegni europei. Ma lo scopo della dirigenza sarà anche quello di abbattere il monte ingaggi e cedere quei giocatori che non rientrano più nel progetto tecnico di Antonio Conte. Secondo il Corriere dello Sport, sono quattro:

“Tra quota d’ingaggio risparmiate e un prestito oneroso, infatti, potrebbe saltare fuori un mini-tesoretto. In questo senso, oltre a Vecino, Nainggolan e Pinamonti, Conte considera fuori dal suo progetto, ovviamente, anche Eriksen“.

(Fonte: Corriere dello Sport)