Inter, addio subito? “Arrivata in anticipo una richiesta di cessione, tentativo Leicester”

All'Inter è arrivata una richiesta di cessione, che potrebbe concretizzarsi nel prossimo mercato di gennaio: tentativo del Leicester

La storia tra Matias Vecino e l'Inter potrebbe chiudersi prima del previsto. Come scrive la Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista uruguaiano, in scadenza di contratto a giugno, avrebbe già comunicato al club di voler andare via, magari già a gennaio:

"Vecino è in scadenza a giugno, ha già espresso la voglia di cambiare aria in estate. Ma la cosa potrebbe subire un’accelerata. E non dispiacerebbe in fondo neppure al club, che in questo modo, oltre a risparmiare sull’ingaggio, potrebbe incassare qualcosa dalla cessione. Il centrocampista, avvicinato dal Napoli negli ultimi mese, sembra intenzionato a provare un’avventura all’estero. E su di lui si sarebbero mossi un paio di club della Premier League, uno dei quali è il Leicester. Situazione in evoluzione e da monitorare", si legge.