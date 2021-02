Retroscena Inter: Conte al suo arrivo sognava questo nome. “Poi accelerata per Sensi-Barella”

Il retroscena di mercato che riguarda l'Inter nei giorni dell'arrivo di Conte è di quelli estremamente suggestivi

Come riporta calciomercato.com, infatti, il tecnico interista aveva individuato in Milinkovic il rinforzo giusto per il centrocampo del futuro, ma i costi proibitivi dell'operazione, specialmente dopo l'investimento per portare all'Inter Lukaku, hanno bloccato l'affare:

"Per anni l'Inter ha seguito l'evoluzione di Milinkovic e aspettato l'occasione per strapparlo alla Lazio con l'arrivo di Conte. Il tecnico aveva individuato il serbo come il profilo giusto per dare tecnica e muscoli, ma l'affare era proibitivo: troppo elevata la richiesta di Lotito (non meno di 100 milioni di euro), specie in un'estate, quella del 2019, che aveva già visto un investimento top per Lukaku. I nerazzurri che hanno quindi deciso di puntare con decisione su Nicolò Barella e Stefano Sensi", si legge.