Il dopo Eriksen ha un solo nome: “L’Inter lo vuole a tutti i costi. Arrivo perfetto per Conte”

Tutto dipenderà dall’eventuale cessione di Christian Eriksen. Con il danese al passo d’addio, l’Inter si guarda attorno per cercare un calciatore maggiormente funzionale al progetto tecnico di Conte.

Se l’ex Spurs dovesse andare via a titolo definitivo, scrive calciomercato.com, ecco in Viale della Liberazione avrebbero un gruzzolo niente male da reinvestire sul mercato di gennaio. E se il Papu Gomez resta un nome caldo, il preferito dell’allenatore nerazzurro sembra proprio essere Rodrigo De Paul dell‘Udinese. L’Inter ha deciso di puntare tutto su di lui, considerato il giocatore perfetto per il centrocampo interista. Ora o a giugno, l’assalto è praticamente certo:

“I nerazzurri hanno individuato nell’argentino il giusto rinforzo per il futuro e proveranno in tutti i modi a prenderlo, non dovessero riuscirci a gennaio, si rifarebbero sotto a giugno con l’Udinese“, scrive calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)