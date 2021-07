Inter, in UK dibattito su Lautaro: “L’Arsenal lo vuole e ha l’asso nella manica”

In Inghilterra parlano dell'interesse dei Gunners per l'argentino e di quello dei nerazzurri per Bellerin

Eva A. Provenzano

Bellerin è uno dei giocatori nel mirino dell'Inter per la fascia sinistra. Di lui parlano in Inghilterra e assicurano che il club nerazzurro sia ancora interessato ad acquistarlo. L'Arsenal, proprietaria del suo cartellino, crede - secondo alcune indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra - che proprio l'esterno possa essere l'asso nella manica per arrivare a Lautaro Martinez. L'attaccante nerazzurro sarebbe uno degli obiettivi del club inglese, ma è considerato difficile da raggiungere. Ma la speranza di arrivare all'argentino non è svanita, secondo gli inglesi.

Il giornalista Pete O'Rourke ha spiegato come l'Arsenal pensi che Bellerin sia la chiave per un accordo con l'Inter e che siano pronti ad usare il loro calciatore come contropartita per arrivare a Lautaro.

L'Inter è interessata a Bellerin, scrive il Daily Express che riporta la notizia. E aggiunge: "Ma non c'è alcuna garanzia che i dirigenti interisti lasceranno partire Lautaro Martinez dopo che il 23enne ha segnato 19 gol in 47 gare".

