L’Arsenal sogna Eriksen? C’è una clausola preoccupante se la stagione dovesse finire male

In Inghilterra l’hanno definita una mossa shock. L’Arsenal starebbe pensando all’ex giocatore del Tottenham ora all’Inter, Christian Eriksen. Dopo poco meno di un anno il centrocampista danese potrebbe fare ritorno in Premier League, stavolta alla corte dei rivali degli Spurs?

L’Arsenal ha un tremendo bisogno di raddrizzare la stagione, finora a dir poco terrificante. Per la prima volta da tempo si sentono discorsi che sollevano la peggiore possibilità, la retrocessione. In quel caso il Daily Mail racconta come il club abbia previsto una clausola che ridefinirebbe gli stipendi dei giocatori, nonostante questa pratica sia più di uso comune nei club più piccoli e abituati a lottare per la salvezza. In caso di retrocessione i salari percepiti dai giocatori dei Gunners subirebbero una riduzione del 25%. Un’opzione alla quale nessuno all’Arsenal vuole pensare.