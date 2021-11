Di Marzio – Mercato, Arsenal offre 80mln per Vlahovic: Dusan frena perché…

L'Arsenal va in pressing su Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina accostato più volte anche all'Inter nell'ultima estate di mercato

L'Arsenal va in pressing su Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina accostato più volte anche all'Inter nell'ultima estate di mercato. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, infatti, il club inglese avrebbe incontrato nei giorni scorsi i dirigenti viola per provare a imbastire una trattativa già per il mese di gennaio.

"Ma se tra i club sembra poter esserci un'intesa iniziale, manca però quella con il giocatore e i suoi agenti con i quali per il momento c'è distanza. Segnale di come ci sia la volontà di aspettare per prendere in considerazione offerte più importanti, magari anche a giugno", si legge su gianlucadimarzio.com.