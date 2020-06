Equipe – Scontro con Arteta, sulla stella dell’Arsenal piomba l’Inter: “Può arrivare per 40mln”

C’è un nome nuovo per il centrocampo dell’Inter e a riportarlo è la testata francese L’Equipe. Si tratta di Mattéo Guendouzi, mediano di 21 anni dell’Arsenal. Il giocatore, acquistato per circa 9 milioni di euro nell’estate del 2018 dal Lorient, con Unai Emery era praticamente un inamovibile dei Gunners. Scenario completamente cambiato con l’arrivo in panchina di Mikel Arteta in sostituzione del manager basco.

Con il nuovo allenatore, infatti, Guendouzi non ha trovato lo spazio avuto in precedenza. Di qui, ne è venuto fuori un rapporto tutt’altro che idilliaco. Varie testate, infatti, negli ultimi mesi hanno parlato di scontri verbali avvenuti fra i due, che hanno pregiudicato non poco il futuro all’Emirates Stadium del giovane centrocampista. Ecco perché ora, fuori dalla porta dell’Arsenal, c’è praticamente la fila.

A quanto riferisce L’Equipe, infatti, l’Inter e l’Atletico Madrid sarebbero in prima fila per acquistarlo. Subito dietro tanti altri club del calibro di Manchester United, Juventus, Real Madrid e Barcellona, con il Paris Saint-Germain più defilato. Con un contratto in scadenza del 2022, Guendouzi potrebbe

(Fonte: L’Equipe)