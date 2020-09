GdS – Inter, Asamoah vuole convincere Conte per un’altra chance: due opzioni sul tavolo

Tra i giocatori in uscita dall’Inter c’è anche Kwadwo Asamoah, il cui futuro però è ancora da decifrare: il ghanese ha recuperato dall’infortunio che ha condizionato pesantemente la stagione passata e ha un contratto in scadenza nel 2021. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Excellence Sport, l’agenzia che ne cura gli interessi, “per ora non ha risposto a varie telefonate, in quanto l’ex Juventus (in scadenza di contratto nel 2021, ingaggio da 3 mln netti) conserva l’obiettivo di convincere Conte a dargli un’ulteriore – ma ormai da escludere – occasione”. Per Asamoah, al momento, ci sono due offerte: una dalla Serie A e una da un altro campionato top in Europa, con gli agenti che dovranno trovare una soluzione entro il 5 ottobre.