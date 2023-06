Assalto a Frattesi: 23 mln più Mulattieri. C’è distanza, ma l’Inter ha il pallino in mano

Dopo la cessione del croato all'Al Nassr, l'Inter reinvestirà tutta la cifra incassata per convincere il Sassuolo a cedere il centrocampista

Dopo l'accordo tra l'Al Nassr e Brozovic , oggi il centrocampista croato sosterrà le visite mediche col club saudita e firmerà il contratto. L'Inter incasserà 23 milioni di euro dalla cessione del croato, soldi che verranno reinvestiti per sistemare il centrocampo di Simone Inzaghi.

"Simone Inzaghi considerava Brozovic un giocatore importante e non ne ha mai fatto mistero, pubblicamente. Ora si apre ufficialmente la caccia al centrocampista che dovrà sostituire, numericamente, il croato. Il regista sarà Calhanoglu e la sua riserva Asllani. L’acquisto che ha in testa l’Inter è una mezzala ed è Davide Frattesi. L’addio di Brozovic concede infatti all’Inter la possibilità di affondare finalmente il colpo. Oggi a Rimini, per l’apertura ufficiale del calciomercato, l’a.d. Beppe Marotta incontrerà il collega del Sassuolo Giovanni Carnevali. Ed è logico che l’argomento principale tra i due sarà proprio quello di Frattesi. L’Inter è molto lontana dalla valutazione di 40 milioni che il club emiliano fa del suo centrocampista", riporta La Gazzetta dello Sport.