Inter-Lucci, asse caldo: “Dopo Dzeko e Correa l’affare può essere in mezzo. Un nome su tutti”

L'asse tra Alessandro Lucci e l'Inter potrebbe presto aprire nuovi scenari di mercato per i nerazzurri: c'è un nome a centrocampo

"Le prestazioni lo hanno reso uomo mercato ed è facile immaginarsi un’asta nella prossima estate. A Marotta e Ausilio piace tantissimo e il suo nome è tra i primi della lista per la possibile restaurazione della mediana nerazzurra, che perderà Vidal e Vecino. Maggiore è il profilo perfetto per l’Inter: giovane e italiano – come piace all’a.d. ma anche al presidente Zhang – e dai costi comunque abbordabili. In più i rapporti con il suo agente Lucci sono ottimi, come dimostrano le operazioni Dzeko e Correa chiuse in fretta in piena crisi post Lukaku, anche grazie alla sua regia".