Il Giornale – Inter, asso nella manica se si dovesse rinunciare anche a Lautaro

Il quotidiano parla dell'arrivo di Inzaghi, di Emerson Palmieri come nome per l'esterno, ma anche dell'attacco

Dopo lo sbarco a Milano di Simone Inzaghi, i media hanno sottolineato quali saranno le priorità sul mercato per l'Inter. Intanto le ormai risapute cessioni. Hakimisembra destinato all'addio, ma anche altri giocatori in fascia lasceranno il club nerazzurro. Young e Kolarov non resteranno in nerazzurro. Per questo la società ha messo nel mirino Emerson Palmieri che ieri sulle voci che parlano del suo ritorno in Serie A si è sbilanciato poco. Lui il primo uomo nel mirino dell'Inter.