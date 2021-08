Sky – Inter, è Zapata il dopo Lukaku: l’Atalanta avrebbe già scelto il sostituto

Sembra ormai scritto l'addio tra Romelu Lukaku e l'Inter: i nerazzurri su Zapata dell'Atalanta, che avrebbe già scelto il sostituto

Sembra ormai scritto l'addio tra Romelu Lukaku e l'Inter . L'attaccante, come vi abbiamo riportato, avrebbe già comunicato al club nerazzurro la sua intenzione di andare al Chelsea e tornare in Premier League. Il sostituto del belga all'Inter potrebbe essere Duvan Zapata, colombiano dell'Atalanta. I bergamaschi, secondo quanto riporta Sky, si sarebbero già mossi in cerca del sostituto: Tammy Abraham.

"Dall’Inter al Chelsea Lukaku, dall’Atalanta all’Inter Zapata. Per chiudere il cerchio, un altro bomber dovrebbe lasciare Londra per provare una nuova esperienza a Bergamo. Detto, fatto: Tammy Abraham è il primo nome per l’attacco della Dea. Che è pronta per presentare un’offerta ai Blues".