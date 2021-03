Inter, The Athletic conferma: “Il City vuole Lukaku per risolvere un grosso problema”

I media inglesi confermano l'indiscrezione di qualche settimana fa: Pep Guardiola ha messo il belga sulla sua lista

Nonostante la stagione pazzesca che sta disputando il Manchester City, il derby perso ieri sera ha confermato una delle grosse lacune della squadra di Guardiola: la mancanza di un vero e proprio goleador. Ed è proprio su questa pedina che in estate i Citizens investiranno pesantemente. Ciò che vuole il club è infatti assicurarsi un giocatore giovane ma già maturo che possa avere subito un impatto decisivo, come fatto da Ruben Dias in difesa. E The Athletic conferma le indiscrezioni: il tecnico spagnolo vuole Romelu Lukaku.