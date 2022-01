Attacco Inter, Scamacca nome forte per l’estate. Ma c’è altra pista: “Idea tornata d’attualità”

Lo sguardo volge al futuro, quando l'Inter sarà chiamata a muoversi con forza sul mercato. Soprattutto in attacco

Lo sguardo volge al futuro, quando l'Inter sarà chiamata a muoversi con forza sul mercato. Soprattutto in attacco, dove potrebbe essere indispensabile arriva a un calciatore giovane, forte, di talento, per sopperire ai limiti anagrafici della rosa nerazzurra. Per questo, il nome più caldo è quello di Gianluca Scamacca, ma non solo. Secondo Niccolò Ceccarini, è tornata d'attualità l'idea Raspadori.

"Gli ultimi giorni di questa sessione invernale saranno decisivi per capire cosa accadrà anche per Vecino. L’idea al momento è quella di non lasciarlo partire. Inzaghi non vuole infatti rischiare di rimanere scoperto nel reparto. Per l’estate la pista più concreta resta Frattesi. Per l’attacco, oltre a Scamacca, è tornata d’attualità anche l’idea Raspadori".