TMW – Inter, ieri incontro con Riso. Per l’attacco spunta Petagna: “Possibile uno scambio”

Come vi abbiamo riportato, nella giornata di ieri nella sede dell'Inter si è visto anche l'agente Giuseppe Riso , procuratore, tra gli altri, anche di Andrea Petagna. Potrebbe essere proprio l'attaccante del Napoli, secondo Tuttomercatoweb.com, il nome buono per il reparto offensivo nerazzurro:

"Nel corso dell'incontro di ieri in sede Inter con il procuratore Giuseppe Riso, si è parlato del centravanti di proprietà del Napoli Andrea Petagna, in questo momento terza scelta del reparto offensivo a disposizione di Spalletti (...). Non è incedibile per la società partenopea e di fronte a una proposta allettante (occhio anche a eventuali scambi) la trattativa può prendere piede e svilupparsi nelle prossime settimane".