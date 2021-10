Attacco Inter, possibile tentativo a gennaio per Lucca: “In lista pure 2 nomi a parametro zero”

Per il futuro del mercato dell'Inter gli occhi sono praticamente tutti puntati sull'attacco: ecco i nomi sulla lista

Per il futuro del mercato dell'Inter gli occhi sono praticamente tutti puntati sull'attacco. In caso di partenza di Alexis Sanchez, infatti, si libererebbe in nerazzurro una casella per il reparto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Non è un mistero che a Marotta e Ausilio piacciano Insigne e Belotti, già accostati a Viale della Liberazione nei mesi scorsi e disponibili la prossima estate a parametro zero, qualora non rinnovassero con Napoli e Torino. Ma l'Inter è vigile anche sulla situazione di Lorenzo Lucca, giovane talento del Pisa: