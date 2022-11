Attacco, ‘Tikus’ jolly da 3 colpi: “Vice Lukaku o Lautaro. E poteva rimpiazzare pure Perisic”

Un jolly in grado di garantire ottime soluzioni a Simone Inzaghi, capace di agire in ben tre ruoli con la medesima efficacia

Un jolly in grado di garantire ottime soluzioni a Simone Inzaghi, capace di agire in ben tre ruoli con la medesima efficacia e acquistabile a costi contenuti, anche a parametro zero nella prossima stagione. Marcus Thuram, obiettivo in attacco numero uno dell'Inter , è tutto questo e molto di più. I nerazzurri, come scrive la Gazzetta dello Sport, hanno rimesso gli occhi su di lui

"Nell'Inter di oggi, per intendersi, Thuram potrebbe vestire tanto i panni del vice Lukaku (sfruttando centimetri e potenza) quanto quelli del vice Lautaro (approfittando della velocità e della facilità di corsa). Questo perché Tikus - nomignolo appioppatogli sin dalle giovanili - è stato dirottato più vicino alla porta per esaltarne il fiuto del gol, nonostante sino a ieri fosse considerato "solo" un esterno alto. È in quel ruolo che si è conquistato il posto fisso sfoggiando rapidità ed esplosività, al punto da far registrare una velocità massima di 35,6 Km/h (addirittura superiore ai 34,5 Km/h toccati da Hakimi in nerazzurro). Ciò per dire che, con il senno di poi, Thuram sarebbe potuto tornare utile a Inzaghi anche sulla corsia sinistra, lì dove si è sentito il vuoto lasciato da Perisic".