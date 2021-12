Attacco Inter, Baccin in missione: “Fatto nome nuovo che convince tutti. Vale 20mln a 19 anni”

Per l'attacco dell'Inter, in caso di partenza di Alexis Sanchez, si valutano vari profili, italiani ed esteri

Per l'attacco dell'Inter, in caso di partenza di Alexis Sanchez, si valutano vari profili, italiani ed esteri. Simone Inzaghi ha convinto Steven Zhang, che sembra pronto a fare uno sforzo per rinforzare la rosa nerazzurra. In quest'ottica, si sono fatti vari nomi per il reparto offensivo interista. Dario Baccin, vice ds, nei giorni scorsi si è recato in Sudamerica per visionare vari talenti. A questo proposito, in orbita Inter ora si fa il nome di Matias Arezo, 19enne punta del River Plate: