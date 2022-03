Inter, Suarez-Mertens-Cavani? C’è il preferito: “Perfetto per Inzaghi. Possibile intesa con…”

Come vi abbiamo riportato, l'Inter sembra aver deciso di fare un doppio investimento per l'attacco della prossima stagione

Come vi abbiamo riportato, l'Inter sembra aver deciso di fare un doppio investimento per l'attacco della prossima stagione. Una punta di prospettiva, ma anche una più esperta. Su questo fronte, si sono fatti tre nomi in particolare: Mertens, Cavani e Suarez. Proprio quest'ultimo sembra essere il colpo ideale per i nerazzurri. Ecco i motivi spiegati dalla Gazzetta dello Sport:

"Dei tre, è quello che l’Inter non ha mai trattato in passato. Nell’ultimo mese è stato impiegato in modo marginale da Simeone (...). Un utilizzo così ridotto, insomma, apre all’addio nonostante abbia siglato 11 reti in tutte le competizioni. Il nodo più delicato è rappresentato dall’ingaggio. All’Atletico l’uruguaiano percepisce 7,5 milioni. Difficile che le pretese del giocatore si mantengano così alte, ma servirà comunque una mediazione notevole per raggiungere l’intesa economica. Le caratteristiche tecniche lo rendono potenzialmente ideale in qualsiasi contesto. Ha fatto reparto da solo, così come con un altro attaccante o due esterni offensivi, e le capacità realizzative sono di primo livello".