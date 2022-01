Retroscena GdS: “Inter voleva doppio centravanti. Dopo Dzeko tentativo per quest’altro nome”

Oltre a Edin Dzeko, l'Inter ha provato a portare a Milano un altro centravanti puro, così da alternarlo al bosniaco in sostituzione di Lukaku

"Funziona spesso così: quando perdi un gigante, devi fare due acquisti. Esattamente come avrebbe fatto l’Inter, dopo aver preso Dzeko, se l’Atalanta non avesse messo le ganasce a Zapata impedendogli di muoversi da Bergamo. A quel punto Marotta e Ausilio decisero di virare su Correa per dare un’alternativa a Lautaro".