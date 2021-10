Jovic-Inter? Prende corpo un’altra pista: “Marotta ha un nome in mente e farà un tentativo”

In questi giorni si è tanto parlato di Luka Jovic come possibile rinforzo per l'attacco dell'Inter: ma ci sarebbe un'altra pista più probabile

Marco Macca

In questi giorni si è tanto parlato di Luka Jovic come possibile rinforzo per l'attacco dell'Inter nel prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, però, sarebbe un'altra la pista ora più gettonata: Andrea Belotti. L'attaccante granata è infatti in scadenza di contratto con il Torino ed è in cima alle preferenze di Marotta:

"I dirigenti dell’Inter sono alla ricerca di un attaccante dalle caratteristiche simili che possa alternarsi al bosniaco, con Andrea Belotti in cima alle preferenze di Marotta e Ausilio . Tra i papabili c’è pure Jovic - che il Real potrebbe prestare - ma, qualora il Gallo non dovesse rinnovare col Toro, appare scontato che l’Inter possa fare un tentativo dando così seguito ai contatti estivi con Urbano Cairo".

(Fonte: Tuttosport)