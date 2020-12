Dopo Nainggolan l’Inter non perde tempo: “Ora la prossima cessione, atteso il passo avanti”

Sono in corso le visite mediche a Villa Stuart di Radja Nainggolan, pronto a trasferirsi dall’Inter al Cagliari in prestito. Ma il club nerazzurro non si ferma e sta già programmando anche le prossime operazioni in uscita, come scrive Il Giorno: “La crisi economica effetto della pandemia impone uno stop agli investimenti e una riduzione dei costi, si andrà avanti solo con degli scambi o con occasioni coperte da precedenti cessioni, sperando comunque di poter alzare un trofeo. Dopo Nainggolan, a partire dovrebbe essere Eriksen, sempre che si trovi un acquirente e in attesa che il Psg del neo tecnico Pochettino faccia un passo avanti“.