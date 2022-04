Ausilio anticipa i tempi: “Si valuta doppio colpo in prestito per l’Inter 22-23”

Una grande squadra sa programmare in anticipo le future mosse, per rimanere sempre ai vertici e per lanciare la sfida alle avversarie

Marco Macca

Una grande squadra sa programmare in anticipo le future mosse, per rimanere sempre ai vertici e per lanciare la sfida alle avversarie. Dunque, meglio portarsi avanti con il loro. E' quello che ha fatto Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, nel suo ultimo viaggio a Madrid. Secondo Tuttosport, infatti, i nerazzurri ora valutano il doppio colpo in prestito dal Real Ceballos-Jovic:

"Non è a dato a sapersi se Lautaro sia stato infastidito dalla notizia del viaggio a Madrid di Ausilio, nel caso dovrebbe farsene una ragione perché questo è il momento di valutare quali occasioni possa presentare il mercato (in tal senso vanno letti i sondaggi per Jovic e Ceballos che potrebbero lasciare il Real in prestito) e, parallelamente, capire se c’è interesse per i gioielli nerazzurri".

(Fonte: Tuttosport)