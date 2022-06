Lukaku, tutto partito mesi fa. Le parole di Ausilio confermavano che qualcosa era in pentola

Ora che il ritorno di Lukaku all'Inter è cosa praticamente fatta, le parole di Ausilio assumono un altro significato

Marco Macca

Era metà dicembre e Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, rilasciava un'importante intervista a Sky Sport (solo pochi giorni prima delle fatidiche parole, sempre a Sky, di Romelu Lukaku) in cui, con orgoglio, sottolineava la grande unione all'interno del mondo Inter dopo un'estate difficile ("che avrebbe potuto ammazzare chiunque, non noi", le sue parole), che aveva visto partire, in sequenza, prima l'artefice dello scudetto, Antonio Conte, e poi Achraf Hakimi e... Lukaku. E proprio riguardo l'attaccante belga il dirigente nerazzurro non si sottrasse alla domanda di Sky Sport: "Pastorello (ormai praticamente ex agente di Big Rom, ndr) dice che Lukaku tornerebbe volentieri in Italia: lo riprenderesti all'Inter?". La risposta di Ausilio fu quasi sottovalutata, considerata da tutti espressione di un'ipotesi da fantamercato, praticamente impossibile da realizzarsi: "In prestito sì", disse Ausilio, con un sorriso dipinto in volto e nell'anima.

Oggi, quelle parole assumono inevitabilmente tutto un altro significato. Lukaku è ormai a un passo dal ritorno (proprio in prestito) all'Inter, dopo un'operazione condotta all'inizio in prima persona dal belga, che ha smosso montagne pur di tornare a vestire nerazzurro. Successivamente, Marotta e Ausilio hanno preso in mano la situazione trattando direttamente con il Chelsea. Ecco che allora il fantamercato è diventato un affare concreto. Chissà che tutto non sia nato, dunque, proprio in quei freddi giorni di dicembre, quando Lukaku forse, già pentito di aver lasciato Milano per il Chelsea, meditava già un clamoroso ritorno.

E chissà che un primo contatto con Ausilio non ci fosse già stato in quel periodo. Indizi sparsi qua e là, supposizioni e suggestioni. Ora che è cosa praticamente fatta, il passare del tempo e gli eventi hanno un sapore tutto diverso. Per una storia che ricomincia.