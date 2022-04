Inter, pista nuova in entrata: “Ausilio a Madrid potrebbe aver trovato il vice-Brozovic”

Come vi abbiamo riportato, negli ultimi giorni Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è stato a Madrid

Come vi abbiamo riportato , negli ultimi giorni Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, è stato a Madrid. Per seguire le semifinali di Champions League, certo, ma anche per sondare il terreno sul mercato, tra Real e Atletico. Sul tavolo possibili uscite (vedi Lautaro), ma non solo. Secondo quanto scrive Tuttosport, infatti, il ds nerazzurro avrebbe messo sotto la lente d'ingrandimento due nomi poco utilizzati al Real Madrid da Carlo Ancelotti, Dani Ceballos e Luka Jovic:

"Nel Real Madrid, per esempio, ci sono due giocatori in cerca di rilancio e che potrebbero fare al caso dell’Inter. Il 25enne centrocampista Dani Ceballos, per esempio, è reduce da un’annata condizionata da un infortunio alla caviglia e sarebbe un’opzione interessante come vice- Brozovic. E poi c'è Luka Jovic, centravanti classe ’97, mai emerso al Real e in passato sondato più volte proprio dall’Inter: se fosse impossibile arrivare a Scamacca (che il Sassuolo valuta più di 40 milioni) o a Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach, allora il serbo potrebbe essere la classica carta low-cost".