SM – Inter, autofinanziamento Suning impone sacrifici. Le mosse di Marotta

Il club nerazzurro lavora sul mercato cercando di rinforzare la rosa di Inzaghi tenendo conto del principio di sostenibilità

Le parole dell'agente di Alessandro Bastoni, Tullio Tinti, sono state chiarissime: "Lui tifa Inter e sta volentieri all'Inter. Ma è anche un professionista e il calcio è questo, ci si deve adeguare". Il club nerazzurro sa che il difensore piace a diversi club, con in testa il Tottenham di Conte. E sa di dover far cassa per trovare la sostenibilità richiesta da Suning e per trovare le risorse che servono a rinforzare la rosa di Inzaghi. Per questo, un'offerta importante per il calciatore, verrà comunque ascoltata e presa in considerazione.