Inter, avanti tutta per Bremer: nuovi contatti nonostante il rinnovo, le cifre

Nonostante il rinnovo di contratto con il Torino fino al 2024, Gleison Bremer resta il primo obiettivo dell'Inter per la difesa del 22-23

"Marotta ha messo le basi per due rinforzi, uno in difesa e uno in attacco. Il primo risponde al nome di Bremer, individuato come il sostituto idea di Stefan de Vrij, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2023 e valuta l'addio. I contatti con il suo entourage sono proseguiti anche in questi giorni, il rinnovo del brasiliano con il Torino non cambia gli scenari. Bremer costa 25-30 milioni".