La trattativa che dovrebbe portare Abdulai Juma Bah al Manchester City si arricchisce di un nuovo capitolo. Il promettente difensore classe 2006, balzato agli onori delle cronache di calciomercato in queste ultima settimane, ha raggiunto un accordo per trasferirsi alla corte di Guardiola, ma il Valladolid, club proprietario del suo cartellino, è pronto a dare battaglia e a ricorrere alla vie legali.

La società spagnola ha deciso di pubblicare un durissimo comunicato: "Abdulai Juma Bah e il suo agente hanno informato ieri pomeriggio il Real Valladolid della loro intenzione di rescindere unilateralmente il contratto che lega entrambe le parti. In precedenza, ieri pomeriggio, il Manchester City aveva inviato una nota chiedendo al Real Valladolid di aprire le trattative per il giocatore, in vista di un possibile trasferimento a titolo definitivo. Oggi il cittadino della Sierra Leone ha deciso di non presentarsi al posto di lavoro per l'allenamento mattutino. Per tutti questi motivi, il Club ritiene il giocatore responsabile della violazione dei suoi impegni contrattuali e ha chiesto al proprio ufficio legale di avviare un'azione disciplinare al riguardo.