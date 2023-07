C'è l'ipotesi di un doppio arrivo in attacco in casa Inter. Dopo il voltafaccia di Lukaku, il club nerazzurro studia le strategie

C'è l'ipotesi di un doppio arrivo in attacco in casa Inter. Dopo il voltafaccia di Lukaku, il club nerazzurro studia le strategie. E una di queste, in caso anche di partenza di Correa, porta a Balogun e a un altro colpo dalla Serie A, M'Bala Nzola: