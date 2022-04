Balzarini (SM) conferma: “Dybala vuole restare in Italia e pensa all’Inter. Ci sono contatti”

Gianni Balzarini, giornalista Mediaset vicino alle vicende di casa Juventus, ha confermato che Paulo Dybala è attratto dall'Inter

"L'Inter l'anno prossimo magari con Dybala avrà un attaccante importante in più. I contatti ci sono, ci sono già stati e ci sono tutt'ora. I contatti, non i contratti. Normale che ci siano. A Dybala non dispiacerebbe restare in Italia. Milano è una città molto bella, si vive molto bene. L'Inter lotterà tutti gli anni per obiettivi importanti e ci sta che un giocatore possa essere attirato a spostarsi solo a un'ora e un quarto da Torino e provare a vincere a Milano".

PAULO CI PENSA - "Sgarbo alla Juventus? Non è uno sgarbo se la società non gli propone nemmeno il rinnovo. Potrebbe esserlo nei confronti dei tifosi, ma lì scatta il professionista: 'Mi offrono l'opportunità di andare a Milano, ci vado'. L'Inter potrebbe offrirgli quei 7 milioni, 7.5 milioni che la Juventus non ha più offerto e potrebbe ritrovare Marotta. Da qui a dire che ci andrà sicuramente, vediamo. Ma non mi scandalizzo per nulla per il fatto che Dybala stia pensando a questa soluzione. Poi, c'è anche l'Atletico Madrid, mentre il Barcellona si sia defilato. Vedremo cosa accadrà al prossimo Juventus-Inter".