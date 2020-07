Scade domani la clausola di Lautaro Martinez. Ad oggi il Barcellona non è intenzionato a versare i 111 milioni della clausola. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club spagnolo proverà nelle prossime settimane a trovare un accordo con l’Inter sempre se il giocatore spingerà per andare. Non solo sarà fondamentale la volontà del Toro, ma la forza che metterà il giocatore nei prossimi giorni sul suo tentativo di andare al Barcellona.

(Sky Sport)